Назван срок запуска нового космического корабля «Орел»

Запуск нового российского космического корабля «Орел» состоится в 2023 году. Сейчас аппарат проходит испытания, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Корабль сейчас уже в металле проходит статические и динамические испытания в корпорации „Энергия“. Есть замечания, есть и первые результаты. Он и полетит у нас в 2023 году», — процитировало Рогозина РИА «Новости».

Глава госкорпорации рассказал о запуске «Орла» президенту Владимиру Путину во время посещения космодрома Восточный. Рогозин показал лидеру страны макет нового космического корабля.

Раньше космический аппарат носил название «Федерация». Его разработка началась в 2009 году. Корабль с новым названием «Орел» испытывают для полетов к Луне. Первый испытательный запуск планируется провести в конце 2023 года. Полет будет проходить на ракете-носителе «Ангара-А5». В 2024 году должен состояться беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля.

Ранее Рогозин сообщил, что через пять-шесть лет начнется сборка российской орбитальной станции.