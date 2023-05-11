Технологии 11 мая 2023, 23:08 Названа дата выпуска российских электрокаров «Атом» Продажи электромобилей «Атом» начнутся летом 2025 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серийную сборку электромобилей «Атом» планируют начать летом 2025 года, тогда же они поступят в продажу. Об этом генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил на презентации первого образца «Атома», написал «Коммерсант».

По словам Поваразднюка, по меркам такси «Атом» будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт плюс». Его стоимость пока не называется. Первый электромобиль могут собрать уже к концу 2024 года.

Реклама

Среди функций «Атома» названо удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и другие. Он сможет набирать скорость до 100 километров в час за семь секунд. В планах производителя сделать электрокар доступным для экспорта на рынки Китая, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и стран СНГ.

«Мы считаем, что продукт, который мы создаем, имеет возможность достаточно широко масштабироваться с точки зрения бизнеса», — резюмировал Поваразднюк.

Бывший завод компании Nissan в Санкт-Петербурге анонсировал выпуск новой линейки автомобилей российской компании АвтоВАЗ. Модель получила название X-Cross.