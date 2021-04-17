Названа дата первого полета вертолета Ingenuitу на Марсе

Первые летные испытания вертолета Ingenuity («Изобретательность») на Марсе состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник, 19 апреля. Эта дата была обозначена в сообщении на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вертолет был достален на Марс на борту марсохода Perseverance («Настойчивость»).

Его испытания должны начаться приблизительно в 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 по московскому времени), следует из сообщения NASA. При этом данные о них поступят на Землю только несколько часов спустя, уточняет космическое агентство. Если испытательный полет не будет отложен, то специалисты NASA проведут брифинг.

Первый полет Ingenuity, который изначально был намечен на 11 апреля, уже несколько раз переносили. При этом в NASA отмечали, что все системы вертолета работают штатно.

Марсоход Perservance опубликовал фотографию поверхности, на которой видно что-то похожее на радугу. Национальное космическое агентство США пояснило, что это на самом деле было и как там оказалась. В NASA уточнили, что радуга возникает при отражении света от капель воды. Но на Марсе недостаточно воды в атмосфере, а также слишком холодно, чтобы она была в жидком виде.