NASA показало радугу на Марсе и объяснило, откуда она взялась

Марсоход Perservance опубликовал фотографию поверхности, на которой видно что-то похожее на радугу. Национальное космическое агентство США пояснило, как она там оказалась.

«Многие спрашивали: это радуга на Марсе? Нет, радуги здесь не бывает», — сообщили в NASA.

В космическом агентстве уточнили, что радуга возникает при отражении света от капель воды. Но на Марсе недостаточно воды в атмосфере, а также слишком холодно, чтоб она была в жидком виде.

«Эта дуга — блик от линзы», — разочаровали в NASA.

В феврале марсоход Perseverance («Настойчивость») сел в районе кратера Езеро на Марсе. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта, которые доставят на Землю примерно через десять лет. Также он проведет исследования на месте — аппарат оснащен семью научными приборами для изучения геологии планеты.

Для разведки на местности на борту Perseverance находится экспериментальный дрон-вертолет Ingenuity. На следующей неделе он должен совершить первый полет на Марсе. Во время недавнего теста автоматика вертолета забарахлила.