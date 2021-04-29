Названа дата отправки на МКС актрисы и режиссера «Вызова»

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» наметили на 5 октября. Космический корабль доставит на МКС актрису и режиссера фильма «Вызов». Об этом сообщил «Русский космос» — официальной издание Роскосмоса.

Согласно плану полета, ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» отправят на МКС 5 октября 2021 года. На борту будет находиться космонавт, а также актриса картины «Вызов» и режиссер фильма Клим Шипенко.

Корабль должен будет пристыковаться к модулю «Рассвет». Сейчас к нему примыкает корабль «Союз МС-18», пристыковавшийся к МКС 9 апреля. В конце сентября космический аппарат перенаправят к модулю «Наука».

Об отборе режиссера для полета на МКС ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме него в конкурсе участвовали девушки, которые пробуются на роль в фильме. Лента под рабочим названием «Вызов» станет первой картиной, снятой в космосе. Конкурс на главную роль объявил в ноябре 2020 года Роскосмос совместно с Первым каналом.

Клим Шипенко стал режиссером таких известных фильмов, как «Холоп», «Союз-7» и «Текст». За две последних ленты он удостоился премии «Золотой орел».