Режиссер «Холопа» Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

Режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам «Холоп» и «Союз-7», прошел отбор для съемок кинокартины на МКС. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты», — процитировало РИА «Новости» Рогозина.

Остальные участники отбора — девушки, которые пробуются на роль. Помимо основной актрисы будет выбрана ее дублерша. Окончательный выбор оставят за режиссером, передал ТАСС.

«В конце концов, мы должны понимать, что всегда на финише режиссер принимает решение, с кем он будет работать. Нам сейчас важно показать ему, кто <…> выдержит сложности полета», — пояснил Рогозин.

В ноябре прошлого года Роскосмос совместно с Первым каналом объявили конкурс на главную роль в фильме под рабочим названием «Вызов». Это будет первая картина, которую снимут в космосе.

В марте 2021 года отобрали 20 финалисток, одна из которых отправится на космическую станцию в октябре. Также на МКС полетит Шипенко.

«Холоп» — самый кассовый российский фильм, собравший в кино более трех миллиардов рублей. За две другие работы, «Салют-7» и «Текст», режиссер получил премию «Золотой орел».