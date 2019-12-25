Назван топ-10 самых популярных смартфонов в мире

Десятку самых популярных смартфонов в мире по итогам 2019 года возглавил iPhone XR. Гаджет захватил около 3% рынка и обеспечил Apple более четверти общих продаж в третьем квартале года.

Соответствующий рейтинг составили аналитики компании Counterpoint Research. Его опубликовал портал 9to5mac.

На втором и третьем месте оказались модели Samsung Galaxy. A10 и A50 заняли 2,6% и 1,9% рынка.

Замкнули топ-5 китайский Oppo A9 и iPhone 11.

Шестое место — за Oppo A5s. Строкой ниже расположился еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20.

Последние три места достались Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30. Бренд Xiaomi, указано в материале, должен быть благодарен Индии за включение своего смартфона в рейтинг: в течение квартала эта страна обеспечила более половины от общего объема продаж гаджетов.

Samsung в свою очередь, отметили аналитики, просто снизил цены на модели A-серии, чем и добился их популярности. Покупатели быстро оценили предложение компании.

Эксперты заметили, что топ-10 самых продаваемых смартфонов захватили порядка 17% рынка.

К слову, в России к началу 2020 года количество владельцев этих гаджетов достигнет почти 100 миллионов человек.