Количество россиян со смартфонами приблизилось к 100 млн человек

В мире же количество пользователей смартфонами к 2020 году составит 3,2 млрд. Из них 2,2 млрд регулярно играют в игры на своих гаджетах.

На рост интереса к играм на мобильных устройствах повлияли многие факторы. В том числе, увеличение числа мультиплеерных кроссплатформенных проектов. Раньше эти игры были доступны исключительно на персональных компьютерах и консолях. Речь идет о таких нашумевших проектах как Heartstone, Dota Underlords, Fortnite и PUBG.

Помимо этого, на увеличение числа игр, доступных для мобильных гаджетов, и популярность мобильного киберспорта в целом, влияет появление новых облачных игровых потоковых сервисов. Некоторые эксперты предполагают, что с развитием технологии 5G, которая обеспечит стабильный и высокоскоростной доступ в интернет, смартфоны станут ключевой платформой для гейминга.