Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию

Президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России «лучше заменить» «Большой российской энциклопедией». Предложение прозвучало на заседании Совета по русскому языку.

«По поводу „Википедии“ — здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде», — заявил глава государства.

Он добавил, что в новой энциклопедии будет «достоверная информация», изложенная «в хорошей, современной форме».

Также Путин рассказал о практике, при которой суды «используют не предложения сторон, а „Википедию“», и на ней «основывают судебные решения».

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«И этому многочисленные примеры, число их, к сожалению, только увеличивается», — посетовал президент, слова которого привела пресс-служба Кремля.

В сентябре стало известно о планах правительства выделить на электронную версию «Большой российской энциклопедии» 1,7 миллиарда рублей в 2020–2022 годах. В 2019 году на ее создание потратили 302 миллиона рублей.