Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию
«По поводу „Википедии“ — здесь уже говорилось об этом. Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде», — заявил глава государства.
Он добавил, что в новой энциклопедии будет «достоверная информация», изложенная «в хорошей, современной форме».
Также Путин рассказал о практике, при которой суды «используют не предложения сторон, а „Википедию“», и на ней «основывают судебные решения».
Аналог «Википедии» в России соберет в 5 раз больше посетителей — авторы проектаПодробнее
«И этому многочисленные примеры, число их, к сожалению, только увеличивается», — посетовал президент, слова которого привела пресс-служба Кремля.
В сентябре стало известно о планах правительства выделить на электронную версию «Большой российской энциклопедии» 1,7 миллиарда рублей в 2020–2022 годах. В 2019 году на ее создание потратили 302 миллиона рублей.