Технологии 05 февраля 2023, 16:24 Назван срок запуска производства беспилотников из российских комплектующих Замглавы Ростеха Артяков: производство дронов из российских деталей начнется через год РИА «Новости»

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Российские оборонно-промышленные предприятия до конца года смогут начать производство беспилотников только из отечественных комплектующих. Пока часть деталей продолжают закупать у дружественных стран. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заявил заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Он подчеркнул, что сегодня на российских предприятиях проводят полную сборку беспилотников, сделанных по большей части из отечественных деталей.

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«Что-то замещаем, что-то поставляем извне, из дружественных стран. В перспективе — я думаю, максимум год — мы справимся и будем все делать у себя в стране, чтобы создавать такие аппараты», — заявил Артяков.

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В конце января генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил, что на предприятиях начали разработку малых тактических беспилотников, которые станут наводить артиллерию для ударов по противнику, а также смогут атаковать вражеские войска роем и сбрасывать гранаты.

Чемезов отметил, что использование беспилотников практически полностью поменяло характер боевых действий во всем мире. Поэтому сегодня важно обеспечить российских силы достаточным количеством современной техники.