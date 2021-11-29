Назван срок выпуска «омикрон»-версии «Спутника V»

Сотни миллионов доз вакцины «Спутник V», адаптированной к новому «омикрон»-штамму, могут произвести уже к февралю 2022 года. Об этом говорится в заявлении РФПИ, опубликованном на англоязычной версии сайта препарата российской разработки.

В Центре имени Гамалеи полагают, что массово выпускать версию вакцины против штамма «омикрон» не потребуется.

«Спутник V» и без того эффективен против новых вариантов SARS-CoV-2, вызывающих опасения, заверили в институте. Однако разработка вакцины, адаптированной к «омикрону», уже начата.

Маловероятно, что гипотетический «Спутник Омикрон» потребует отдельного выпуска, но даже если существующая вакцина не обеспечит защиту от нового штамма, то новый препарат смогут запустить в производство через 45 дней.

В РФПИ заявили, что сотни миллионов доз «омикрон»-версии «Спутника V» смогут произвести уже к февралю. А всего в 2022 году мировому рынку будут готовы предложить свыше трех миллиардов доз. Однако в Центре Гамалеи считают, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» и без того нейтрализуют новый штамм из Южной Африки.

Россияне, которые застряли в ЮАР из-за «омикрона», ранее рассказали «360» о попытках вернуться на родину.