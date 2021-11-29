«Омикрон» закрыл границы. Россияне рассказали о попытках вернуться домой из Южной Африки

Россияне не могут вернуться домой из Южной Африки. После обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон» все перелеты из страны были отменены. Авиалинии ничего не предлагают, кроме возврата денег за билеты, в консульстве тоже разводят руками. Об этом «360» рассказали туристы, застрявшие в Кейптауне.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Ботсване, оттуда он распространился по другим странам Южной Африки и уже попал в Европу. Чтобы остановить его распространение, многие государства, включая Россию, ограничили въезд людям из ЮАР и других стран Южной Африки. Это спровоцировало массовую отмену рейсов из ЮАР, из-за чего сотни туристов теперь не могут вернуться домой.

Массовая отмена рейсов

Николай Демидов рассказал «360», что прилетел в Кейптаун из Москвы 23 ноября, а вернуться должен был 28-го числа. Услышав новости о появлении нового штамма, он 26 ноября поехал в аэропорт, чтобы разведать обстановку. По его словам, уже тогда там никого не было, а на информационной стойке ему сообщили, что все рейсы отменены. Он должен был лететь Qatar Airways.

«„Катарские авиалинии“ даже не прислали письмо с оповещением об отмене рейса. У нас нет никакой информации о том, что будет в ближайшее время. Пытался дозвониться до консульства и до авиалиний, но ничего не выходит», — рассказал он.

Попытки забронировать билеты также не увенчались успехом. Николай три дня пробыл в аэропорту, пытаясь купить их, но все тщетно. Срок пребывания в отеле у него тоже закончился, поэтому сегодня ему с друзьями придется искать новое и более дешевое место для проживания.

«Я сейчас ожидаю у моря погоды. Деньги заканчиваются, а солнце становится все жарче», — отметил россиянин.

По его словам, в стране сейчас находятся около 486 россиян, желающих отправиться домой. Все они контактируют между собой через Telegram-канал, стараются помогать с поисками жилья, денег и билетов. В целом все потеряны и не знают, что им делать. Единственный вариант сейчас уехать — заказать бизнес-джет и улететь на частном самолете, но это стоит бешеных денег.

«Нет ни одного рейса, на котором ты бы мог улететь. Самолеты в небо не поднимаются, а если поднимаются, то это или военные, или местные, как я понимаю», — заявил Николай. Он также предупредил, что на этой беде уже пытаются нажиться нечестные люди. В чате стали появляться мошенники, которые якобы продают билеты. Они обманным путем выманивают у людей до 100 тысяч рублей, а потом исчезают.

Демидов всячески пытается привлечь внимание общественности к происходящему, освещает ситуацию в своем Instagram и просит помочь ему и остальным вернуться в Россию.

Интересно и то, что, пока все страны закрываются от ЮАР, в самой стране жестких ограничений нет. Единственные требования — носить маски и обрабатывать руки антисептиком при входе в магазин.

Посоветовали не волноваться

Еще одна россиянка Татьяна Высокая рассказала «360», что прилетела в ЮАР в прошлый четверг, 25 ноября. Тогда ВОЗ говорила, что ситуация с вирусом под контролем, но уже в пятницу ему дали новый статус, а с субботы туристов перестали пускать на рейсы.

«Те, кто купил билеты от Qatar Airways, Turkish Airlines или любой другой европейской авиалинии, кроме Lufthansa и Ethiopian Airlines, не смогли вылететь из страны и остались здесь. Мы должны были вернуться 2 декабря через Turkish Airlines. <…> Они вчера прислали уведомление, что наш рейс отменен и мы можем получить деньги, но их еще надо ждать», — заявила россиянка.

Татьяне хотя бы предложили возврат денег. А вот Екатерина Ганина рассказала газете «Известия», что ей Turkish Airlines разрешили только обмен билетов на какие-то другие. Она также отметила, что покупать другие билеты страшно, ведь есть риск, что авиакомпания отменит перелет в любой момент.

Татьяна Высокая также посетовала, что консульство не предлагает никаких решений. Татьяна позвонила туда в субботу по номеру телефона экстренной помощи. Там ей сказали не переживать и подключиться к Telegram-каналу. В нем, по ее словам, за все это время было только три сообщения.

«В первом просили не переживать и не паниковать. Во втором посоветовали попробовать купить билеты у Lufthansa. Для справки: там изначально все раскупили европейцы, и на эту неделю билетов нет, а цены от 150 тысяч начинаются», — отметила собеседница.

Когда она позвонила в консульство в воскресенье, ей и вовсе посоветовали пообщаться с другими россиянами через Telegram-канал, ведь им самим лучше знать, как улететь быстрее. Тем временем от МИД никакой информации не поступало.

Помимо создания Telegram-канала, генконсульство РФ в Кейптауне также писало о бизнес-джете, которым можно улететь из ЮАР в Россию.

«Ориентировочно в среду, 1 декабря, из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500 (частный чартер). Общее время полета — 15-16 часов. Может взять на борт 10–15 человек. Полет платный», — говорилось в сообщении.

Такой перелет обойдется россиянам в 15 тысяч евро (около 1 233 259 рублей) и будет включать провоз одного багажа весом 21 килограмм и ручную кладь. Несмотря на такую дорогую стоимость, организаторы сообщали, что у них осталось всего 15 свободных мест на рейсе.

«Другие страны предлагают вывозные рейсы. Россия лишь сказала искать билеты. Но через что, никто не знает — страны не пускают из ЮАР. Хочется верить, что оставят возможность транзитов для российских граждан», — заявила туристка Юлия в разговоре с РБК. Она должна вылететь домой 14 декабря рейсом от авиакомпании Emirates. Ее перелет пока не отменили.

Среди застрявших в ЮАР нашлись даже участники Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщило издание Ura.ru. Все шесть участников сейчас находятся в гостинице и занимаются переговорами с властями, а также мониторят доступные рейсы.