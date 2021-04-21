Назван способ дистанционного возвращения украденного смартфона

Для того, чтобы вернуть украденный или утерянный смартфон нужно использовать определенные механизмы, которые следует активировать сразу после покупки гаджета. Для каждой из мобильных систем существуют свои способы.

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил агентству экономических новостей «Прайм», что на айфоне/айпаде сразу после покупки нужно включить функцию удаленного доступа к смартфону («Локатор»).

«Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение „Локатор“ и дождаться отображения потери на карте. Если другого устройства нет, можно воспользоваться сервисом через интернет, введя в браузере адрес icloud.com/find и затем войдя в свой Apple ID», — уточнил эксперт.

Есть два варианта дальнейших действий. Можно блокировать устройство, задав функции «Локатор» => «Устройства» => «Отметить как пропавшее». Или можно полностью стереть с него информацию. Для этого необходимо использовать алгоритм: «Локатор» => «Устройства» => «Стереть это устройство»,.

«В случае потери телефона или планшета Android, а также часов Wear OS вы сможете их найти, заблокировать или удалить с них все данные. Если вы вошли на устройстве в аккаунт Google, то функция „Найти устройство“ включена по умолчанию», — добавил Кузьменко.

Для блокировки устройства или удаления данных оно должно быть включено, связано с аккаунтом Google, подключено к Интернету и доступно в Play Маркете. На гаджете должны быть активны функции «Местоположение» и «Найти устройство».

Кузьменко посоветовал открыть страницу android.com/find и войти в аккаунт Google. В этом случае на потерянный телефон придет уведомление. Одновременно на карте появится сведения о том, где он находится.

Аналогичные действия нужно произвести для поиска смартфонов Huawei/Honor.

Ранее эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин сообщил, что спасти попавший в воду смартфон может только обращение к специалистам. Все остальные методы — не более чем городские легенды.