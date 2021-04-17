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    17 апреля 2021, 12:30

    Назван действенный способ спасти залитый водой смартфон

    Анатолий Минкин

    От попадания воды в смартфон не застрахован никто. В интернете есть много советов, как спасти залитый гаджет, но большинство из них — это просто мифы, которые давно ушли в народ. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин.

    Назван действенный способ спасти залитый водой смартфон

    Специалист отметил, что производители смартфонов должны указывать систему водной защиты по стандарту IP. Но недобросовестные компании могут ввести клиента в заблуждение. Остается только верить разработчикам на слово. Проверять защиту гаджета от жидкостей не стоит. Вода проникает настолько глубоко, что без разборки смартфон высушить невозможно.

    «Высушить феном, положить в рис — это все сказки, потому что вода попадает в первую очередь на дорожки платы», — рассказал Никита Пчелкин.

    Эксперт отметил, что даже если обошлось без короткого замыкания, а после просушки телефон снова работает, вода сделала свое дело и запустила процесс окисления начинки аппарата.

    «Процесс окисления может идти, даже когда смартфон уже сухой и вам кажется, что все обошлось. На самом деле это не так», — предупреди специалист.

    Никита Пчелкин заявил, что единственным действенным способом спасти смартфон от попадания воды остается сервисный центр. Техники могут разобрать и грамотно просушить аппарат. Но обращаться к специалистам нужно как можно быстрее, иначе гаджет могут уже не спасти.