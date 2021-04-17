Назван действенный способ спасти залитый водой смартфон

От попадания воды в смартфон не застрахован никто. В интернете есть много советов, как спасти залитый гаджет, но большинство из них — это просто мифы, которые давно ушли в народ. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал эксперт по ремонту бытовой техники Никита Пчелкин.

Специалист отметил, что производители смартфонов должны указывать систему водной защиты по стандарту IP. Но недобросовестные компании могут ввести клиента в заблуждение. Остается только верить разработчикам на слово. Проверять защиту гаджета от жидкостей не стоит. Вода проникает настолько глубоко, что без разборки смартфон высушить невозможно.

«Высушить феном, положить в рис — это все сказки, потому что вода попадает в первую очередь на дорожки платы», — рассказал Никита Пчелкин.

Эксперт отметил, что даже если обошлось без короткого замыкания, а после просушки телефон снова работает, вода сделала свое дело и запустила процесс окисления начинки аппарата.

«Процесс окисления может идти, даже когда смартфон уже сухой и вам кажется, что все обошлось. На самом деле это не так», — предупреди специалист.

Никита Пчелкин заявил, что единственным действенным способом спасти смартфон от попадания воды остается сервисный центр. Техники могут разобрать и грамотно просушить аппарат. Но обращаться к специалистам нужно как можно быстрее, иначе гаджет могут уже не спасти.