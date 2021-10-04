NASA закончило проектирование космического телескопа «Нэнси Грейс Роман»

NASA завершило проектные и опытно-конструкторские работы по созданию космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Теперь продолжится строительство и тестирование обсерватории, которую задумала группа экспертов.

«После обширного тестирования оборудования и сложного моделирования независимая группа экспертов подтвердила, что разработанная нами обсерватория будет работать. Мы знаем, как это будет выглядеть и на что будет способно», — заявила старший научный сотрудник космического телескопа в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте (США) Джули МакЭнери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запуск миссии, как отмечается, состоится не позднее мая 2027 года.

В NASA отметили, что, когда все летное оборудование будет готово в 2024 году, будет проведен обзор системной интеграции.

«Наконец, мы протестируем всю обсерваторию в условиях, имитирующих запуск и нашу орбиту, чтобы убедиться, что „Роман“ будет работать так, как задумано», — сказано в сообщении.

Ракета-носитель Delta IV Heavy выведет телескоп в космос. «Нэнси Грейс Роман» будет работать в течение пяти лет на гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля.

У камеры аппарата, как отмечается в сообщении, поле зрения в 200 раз больше, чем у телескопа «Хаббл». Это позволит на высшем уровне детализировать снимки.

На 18 декабря планируется запуск одного из самых амбициозных проектов NASA: самого большого за всю историю науки космического телескопа «Джеймс Уэбб». США сообщили, что испытания уже завершены, и телескоп готовят к транспортировке. Из-за технологических особенностей «Уэбб» сможет увидеть гораздо больше галактик, чем «Хаббл». Речь идет даже о тех галактиках, которые максимально удалены от Земли, телескоп сможет рассмотреть их рождение.