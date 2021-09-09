Увидеть то, чего люди не видели вообще никогда. Самый дорогой в истории телескоп «Уэбб» отправится в космос в декабре

На 18 декабря планируется запуск одного из самых амбициозных проектов NASA: самого большого за всю историю науки космического телескопа «Джеймс Уэбб». США сообщили, что испытания уже завершены, и телескоп готовят к транспортировке.

Источник фото: NASA / Chris Gunn

Как пройдет запуск

Сначала телескоп будет находиться на борту ракеты-носителя, так он проведет первые 26 минут полета. Затем «Уэбб» полетит на собственных двигателях и достигнет точки Лагранжа. Она удалена от Земли на расстояние свыше миллиона километров. Свои исследования телескоп начнет не ранее, чем через полгода с момента запуска.

Телескоп с зеркалом диаметром 6,5 м будет исследовать Вселенную в инфракрасном диапазоне волн, позволяя людям заглянуть намного дальше, чем в оптическим диапазоне. Предполагается, что новейшая разработка сможет заменить собой космический телескоп «Хаббл». У «Уэбба» более длинный волновой охват и более высокая чувствительность. Наблюдения в другом спектре помогут изучить, что находится за пылевой завесой.

Особенности «Уэбба»

Инфракрасный свет обладает большей длиной волны и способен проникать через объекты, которые блокируют видимый свет. Например, через газ и пыль. Появится возможность увидеть в космосе то, чего люди не видели вообще никогда.

Из-за технологических особенностей «Уэбб» сможет увидеть гораздо больше галактик, чем «Хаббл». Речь идет даже о тех галактиках, которые максимально удалены от Земли, телескоп сможет рассмотреть их рождение.

Дело в том, что сама Вселенная постоянно расширяется. Пространство между объектами растягивается и галактики отходят друг от друга. Отдаленные объекты начинают выглядеть совсем тускло, но инфракрасный свет может их осветить и показать. Именно «Уэбб» собираются использовать для этих целей.

Проблемы с запуском

Новый аппарат планировалось запустить еще в 2014 году. Но при его создании разработчики отставали от графика, а затраты были просто огромными. Дата старта несколько раз переносилась. Конгресс США при этом не раз хотел закрыть проект из-за того, что сборка телескопа совсем не укладывалась в бюджет.

Потом были выявлены некоторые неполадки в работе солнечного экрана телескопа, и вновь было потрачено большое количество средств. Все это вынудило создателей переносить запуск проекта снова и снова. Теперь же, наконец, объявлена дата, которая может стать окончательной — 18 декабря текущего года. «Джеймс Уэбб» станет самым тяжелым и дорогостоящим, а также самым мощным телескопом за всю историю человечества. Впрочем, никто не застрахован от того, что дату запуска снова могут перенести по внезапно появившимся причинам.