NASA сохранило связь с Роскосмосом для обеспечения работы МКС

NASA поддерживает связь с Роскосмосом, чтобы обеспечить нормальную работу Международной космической станции. Санкции не скажутся на российско-американском сотрудничестве в космической сфере. Такое заявление сделал представитель NASA Дэниел Хуот.

«NASA продолжает взаимодействовать со всеми международными партнерами, в том числе с госкорпорацией Роскосмос для продолжения безопасной работы МКС», — сказал Хуот. Его процитировала газета «Известия».

Он добавил, что в работах агентства по поддержанию функционала на МКС и поддерживающих ее наземных службах изменения не планируются.

Хуот уточнил, что новые меры экспортного контроля позволят Штатам и России взаимодействовать в сфере гражданской космической программы».

Ранее стало известно, что в ответ на европейские санкции Роскосмос приостановит сотрудничество с Европой по запускам с космодрома Куру во Французской Гвиане.

ЕС до этого ввел запрет на экспорт товаров и технологий для авиационной и космической промышленности в Россию.

Член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин в беседе «360» высказал мнение, что накладываемые на РФ санкции США вряд ли затронут Роскосмос.