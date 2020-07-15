NASA заявила, что рассчитывает на поддержку России в освоении Луны

Американское космическое агентство NASA надеется на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом в рамках реализации программы Artemis по изучению и освоению Луны. Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

У NАSА давно сложились отличные отношения с Роскосмосом, заявил глава агентства в интервью Reuters.

«У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозиным, так что я надеюсь на то, что есть возможности для того, чтобы мы продолжали сотрудничество», — приводит ТАСС слова Брайденстайна.

Ранее NASA анонсировало проект по освоению Луны под названием Artemis. Программа включает в себя три этапа: беспилотный полет вокруг Луны, затем пилотируемый и, наконец, высадка астронавтов на поверхности естественного спутника Земли. После успешного завершения всех этапов NASA планирует отправить корабль к Марсу.

Недавно сообщалось, что NASA заключило контракт на создание модуля для экипажа окололунной станции Gateway. Стоимость работ составит 187 миллионов долларов. Создавать модуль будет компания Orbital Science Corporation из Вирджинии. До конца 2020 года представители компании должны представить прототипы жилого и управленческого модулей, которые расположат на окололунной станции.