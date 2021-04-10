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    10 апреля 2021, 21:19

    NASA вновь перенесло полет вертолета на Марсе

    Анастасия Кукова

    Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) решило перенести первый экспериментальный полет вертолета Ingenuity Mars Helicopter на дату, не ранее 14 апреля. Оно также рассказало о технических характеристиках уникального гаджета.

    Скрин видео.

    В блоге NASA сообщается, что во время тестирования высокоскоростного вращения несущего винта при попытке перевода бортового компьютера из предполетного в полетный режим произошли неполадки.

    Сейчас команда ученых проверяет телеметрию, чтобы диагностировать и понять проблему. После этого они повторят тест на полной скорости.

    Аппарат Ingenuity должен взлететь на три метра, задержаться в атмосфере на 30 секунд и сделать аэрофотосъемку окрестностей. При повторных полетах высоту подъема планируется увеличить до пяти метров.

    Аппарат Ingenuity весит 1,8 килограмма, в диаметре он составляет 1,2 метра. Вертолет оснащен двумя камерами.

    Вертолет высадили с борта американского марсохода 4 апреля. За это время он зарядил свой аккумулятор с помощью солнечной панели при температуре -90 градусов.