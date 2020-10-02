NASA объяснило отмену пуска ракеты Antares к МКС

Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman к МКС не состоялся из-за технических проблем. Его отменили за несколько минут до старта.

Система остановила запуск за две минуты и 40 секунд до старта. Причиной стала проблема с наземным вспомогательным оборудованием. Об этом в Twitter сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В NASA надеются осуществить следующую попытку запуска через сутки. Если она окажется успешной, то «грузовик» Cygnus прибудет на Международную космическую станцию всего на день позже запланированного срока — 5 октября.

Запуск с космодрома NASA Уоллопс должны были осуществить при помощи ракеты-носителя Antares 1 октября в 21:38 по местному времени. Cygnus везет на МКС порядка 3,6 тонны груза: продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Похожая ситуация с ракетой Antares уже происходила: в феврале 2020 года ее запуск отложили тоже за две минуты до предполагаемого старта.