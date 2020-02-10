Пуск американской ракеты Antares отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с космодрома «Валлопс» в штате Виргиния (США) отменили за две минуты до старта.

По данным РИА «Новости», запуск не состоялся из-за неких нештатных данных от наземного оборудования на стартовой площадке. Ракета должна была стартовать в 16:44 по местному времени (01:44 по московскому).

Корабль должен был доставить 1,6 тонны оборудования, более тонны науного груза и 757 килограммов груза для экипажа Международной космической станции.

Космонавтам, например, должны были передать свежие овощи и фрукты, а также впервые твердые сыры — чеддар и испанский манчего. Эти грузы включили только потому, что на ракете осталось свободное место.