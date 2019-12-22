NASA: не причаливший к МКС корабль исправен

Космический корабль Starliner, который не смог состыковаться с МКС, исправен. Об этом заявили в NASA и в компании Boeing.

Starliner проектировался для будущих полетов американских астронавтов. 20 декабря ракета Atlas V корабль вывела корабль на суборбитальную траекторию. Однако из-за сбоя в системе, отвечающей за время работы двигателей, корабль вышел на более низкую орбиту для сближения с МКС. Двигатели израсходовали топливо, и стыковка стала невозможной. Было решено вернуть Starliner на Землю.

Посадка запланирована на 15:57 мск 22 декабря. Корабль приземлится вблизи полигона Уайт-Сэндс в американском штате Нью-Мексико.

«Транспортное средство остается исправным, система питания работает превосходно, а солнечные батареи показывают большую эффективность, чем прогнозировалось», — сказано в совместном заявлении NASA и Boeing.

Компания Boeing получила более 5 миллиардов долларов на разработку, создание и запуск Starliner. На этой неделе корабль должен был доставить на МКС продукты питания и манекена. В следующий раз на нем должны были лететь астронавты.