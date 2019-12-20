Starliner вернут на Землю через 48 часов. До МКС он не долетит

Вице-президент компании Boeing Джим Чилтон сообщил о планах вернуть корабль Starliner на Землю через 48 часов. Он подтвердил, что причины его нештатного вывода на орбиту до сих пор не ясны. Это первый непилотируемый запуск корабля.

О сроках приземления Starliner Джим Чилтон сообщил в Twitter.

«Что касается орбиты, на которой мы находимся сегодня, мы выбрали ее, потому что она позволяет вернуться в Уайт-Сэндз в течение 48 часов», — написал вице-президент компании. Речь идет о полигоне в американском штате Нью-Мексико, уточнил ТАСС.

На пресс-конференции в Центре космических полетов имени Кеннеди Чилтон сообщил, что посадка должна была состояться на Уайт-Сэндз. По его словам, на сбор информации о системах корабля должны были уйти сутки. В случае необходимости срок мог быть продлен до 48 часов.

Чилтон добавил, что причины возникновения нештатной ситуации пока не выяснены. Напомним, не произошло запланированного включения маневровых двигателей для коррекции орбиты. Сейчас Starliner находится на высоте 216 километров от Земли.

Разработанный корпорацией Boeing корабль весит 13 тонн и рассчитан на пребывание семи астронавтов. Максимальное время автономного полета — 60 часов. После взлета с мыса Канаверал (Флорида) он должен был через сутки стыковаться с МКС.