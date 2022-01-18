NASA не исключило постоянной изоляции модуля МКС «Звезда» из-за утечки воздуха

Специалисты «Роскосмоса» и NASA ведут работу по устранению утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Если ситуация перейдет в критическую стадию, то отсек навсегда изолируют. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

Она подчеркнула, что пока утечка воздуха не представляет серьезной опасности для экипажа станции. Отверстие, через которое выходит воздух настолько маленькое, что найти его при помощи ультразвуковых детекторов невозможно. При этом запасы воздуха на станции достаточны.

«При худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», — подчеркнула Гейтенс.

Утечку в российском модуле «Звезда» на МКС обнаружили в августе 2021 года. Спустя несколько месяцев поисков экипаж нашел небольшую трещину, которую успешно заделал. Но воздух продолжил уходить.

В конце декабря в Роскосмосе заявили, что экипаж МКС обнаружил последнее возможное место утечки воздуха. Средства для ремонта на станцию доставят при помощи челнока «Прогресс» в ближайшее время.