Наиболее пострадавшими от сбоя в Facebook назвали блогеров и бизнес

Сбой Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp длился семь часов подряд. Это стало крупнейшим сбоем в современной истории компании, от которого пострадали блогеры и бизнес. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Что касается американской соцсети, то это один из самых больших сбоев с 2008 года. Можно сказать, крупнейших сбой в современной истории Facebook за последние 13 лет. Он произошел из-за того, что компания решила обновить таблицу маршрутизации, туда закралась какая-то ошибка, из-за которой все связи оборвались», — рассказал эксперт.

Также проблема была в том, что нельзя было посмотреть, как происходит маршрутизация адресов. Из-за этого Facebook был недоступен у всех пользователей по всему миру.

Чтобы устранить проблему, нужно было получить физический доступ к каждому серверу, на котором произошла ошибка маршрутизации. Но неизвестно, есть ли вообще такая возможность у Facebook, чтобы исправить это вручную.

«Думаю, теперь многие учтут при работе с маршрутизацией, что, во-первых, допускать новичков нельзя, а во-вторых, нужно все много раз проверять перед тем, как производить какие-либо обновления в таблице маршрутизации. Так как это очень серьезно», — отметил собеседник «360».

Если там появляется ошибка, то сервер полностью выходит из строя. Он отметил, что с Facebook связано большое количество сайтов, которые используют систему комментариев соцсети. Также многие используют систему авторизации с помощью Facebook.

«Компания потеряла более 5% капитализации, понятно, что они в скором времени это наверстают. Думаю, что инвесторы, которые играли в долгую, бросились покупать акции по минимальной цене. В течение какого-то времени акции восстановятся, и люди заработают быстро», — рассказал эксперт.

Он назвал серьезной ситуацию с блогерами. Ведь они заключают с рекламодателями договоры, где прописано, когда нужно выложить пост. И если условия не выполняются, то накладывается штраф. Из-за сбоя сумма для каждого блогера может исчисляться миллионами. Также в это время они не могли общаться со своими подписчиками.

«Эта история показала, что самонадеянные блогеры просчитались, потому что они не делали никаких запасных вариантов для отступления. Для многих основная площадка — Instagram, и они свою аудиторию на другие не переводили», — уточнил Зыков.

Также пострадал и обычный бизнес, потому что заводили кампании в рекламных кабинетах Facebook. Для многих это довольно большие деньги. Было непонятно, что происходит с бюджетом. А еще пользователи также смогли посмотреть, как сильно они зависимы от соцсетей.