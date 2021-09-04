Над Twitter, Telegram и Facebook нависли новые многомилионные штрафы

Twitter, Telegram и Facebook могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный на территории России. Суд по этому делу пройдет 14 сентября.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 422 Мировой судебный участок Таганского района.

Twitter могут оштрафовать на 16 миллионов рублей. Facebook грозит штраф на 40 миллионов рублей. Telegram также может получить штраф на 16 миллионов рублей.

Ранее Twitter, Facebook и WhatsApp по решению Таганского суда Москвы оштрафовали на 36 миллионов рублей. Причиной стало неисполнение требований законодательства о хранении данных российских пользователей на территории РФ.

Самый крупный штраф присудили Twitter. Сервис микроблогов обязали выплатить 17 миллионов рублей. В прошлом году Twitter по той же статье выписали штраф на четыре миллиона, и компания до сих пор не оплатила его, в отличие от Facebook, которую тогда наказали на такую же сумму.

По закону интернет-сервисы должны хранить данные российских пользователей на территории страны. Это требование ввели еще в 2015 году, но ответственность установили только в 2019. За нарушение закона предусмотрен штраф до шести миллионов рублей, за повторные случаи — до 18 миллионов.