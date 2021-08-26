Российский суд выписал Twitter, Facebook и WhatsApp штрафы на 36 млн рублей

Социальные сети Twitter, Facebook и мессенджер WhatsApp по решению Таганского суда Москвы оштрафовали на 36 миллионов рублей. Причиной стало неисполнение требований законодательства о хранении данных российских пользователей на территории РФ.

Самый крупный штраф присудили Twitter. Сервис микроблогов обязали выплатить 17 миллионов рублей. В прошлом году Twitter по той же статье выписали штраф на четыре миллиона, и компания до сих пор не оплатила его, в отличие от Facebook, которую тогда наказали на такую же сумму. Но соцсеть вновь оштрафовали — на этот раз уже на 15 миллионов.

Мессенджеру WhatsApp определили штраф на четыре миллиона рублей.

По закону интернет-сервисы должны хранить данные российских пользователей на территории страны. Это требование ввели еще в 2015 году, но ответственность установили только в 2019-м. За нарушение закона предусмотрен штраф до шести миллионов рублей, за повторные случаи — до 18 миллионов. Локализацию баз данных в РФ уже провели около 600 представительств зарубежных компаний, в том числе Microsoft, Apple, Samsung, PayPal и другие.

Мещанский суд Москвы ранее запретил Google пропагандировать зацепинг в роликах на YouTube.