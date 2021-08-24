«Калашников» объявил о предзаказах на Smart-ружье Ultima

Концерн «Калашников» объявил о старте предпродаж на киберружье Ultima. Оно создано на базе надежного классического охотничьего ружья MP-155. Новинка оснащена бортовым ПК с цифровым дисплеем, компасом, часами, секундомером, счетчиком выстрелов, таймером и индикатором остатка патронов.

Как сообщила пресс-служба концерна, в интернет-магазине цена ружья будет около 130 тысяч рублей. Внешние элементы выполнены из высокотехнологичных полимеров и авиационного алюминиевого сплава.

Оглашены характеристики киберружья: патрон — 12/70, емкость магазина составляет — семь патронов (+1), длина ствола — 510 мм, длина всего оружия — 810/1020 мм, вес — 4,2 кг.

«Новая модель сочетает в себе надежность проверенного полуавтомата МР-155, ультрасовременный дизайн и технологии совместимости с гаджетами. Модульная конструкция позволяет модифицировать изделие под различные задачи», — сообщила пресс-служба концерна.

Ружье МР-155 Ultima было представлено на форуме «Армия-2020».

На этом же форуме «Калашников» показал новый пистолет-пулемет с калиматорным прицелом ППК-20. Госиспытания закончились в июле.