Новый пистолет-пулемет для спецназовцев показали на «Армии-2021»

Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2021» новый пистолет-пулемет с калиматорным прицелом ППК-20. Он подойдет для спецназовцев. Это оружие планируют продавать за границей.

«ППК-20 имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, калиматорный прицел, планку Пикатини, инфракрасный луч», — рассказал заместитель генерального директора концерна по спецпроектам Денис Фесенко. Его слова привело РИА «Новости».

Государственные испытания нового российского пистолета-пулемета закончились в конце июля. При его создании инженеры-оружейники взяли за основу пистолет-пулемет «Витязь-СН». Он стал значительно удобнее, ему уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили прибором для малошумной стрельбы.

Длина ППК-20 со сложенным прикладом составляет 41 сантиметр. Выстрел из этого ствола патроном 7Н21 пробивает бронежилет 3А класса защиты. Начальная скорость полета пули составляет около 470 метров в секунду, дальность прямого выстрела — 360 метров.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» начал работу в воскресенье, 22 августа, в Кубинке. Мероприятие продлится до 28 августа.