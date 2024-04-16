Технологии 16 апреля 2024, 17:51 Блокировку TikTok рассмотрят в России Роскомнадзор рассмотрит обращение по вопросу блокировки TikTok в стране Freepik

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Роскомнадзор получил от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обращение по поводу возможной блокировки TikTok в РФ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные регулятора.

Организация попросила «рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису» после заявления компании ByteDance о прекращении работы в России. Подразумевается, что блокировка TikTok поспособствует продвижению российских соцсетей с короткими видео: «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзен».

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По оценке ассоциации, они смогут нарастить аудиторию на 30 миллионов человек. АППСИМ отметило, что после ухода из России ByteDance может потерять стимул инвестировать в аренду или содержание российских серверов. Кроме того, у нее может не остаться средств на хранение данных россиян на территории страны.

«Обращение от Ассоциации профессиональных пользователей <…> находится на рассмотрении в ведомстве», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно о начале блокировки российских каналов в TikTok на Украине.