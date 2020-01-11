11 января 2020, 05:44
На космодроме Восточный началась сборка «Союз-2.1б»
Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» начали на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
«Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» приступили к подготовке составных частей ракет-носителей «Союз-2.1б», — приводит агентство сообщение Центра.
Старт ракеты запланирован в рамках пусковой кампании OneWeb в 2020 году.
Специалисты электрические проверки на одиночных блоках уже в ближайшее время. После это приступят к сборке пакета ракеты-носителя.
Три ракеты-носителя «Союз-2.1б», а также два головных обтекателя для них прибыли 25 декабря 2019 года на станцию Ледяная, которая находится рядом с космодромом. Блоки трех ракет-носителей «Союз-2.1б» доставил специальный железнодорожный состав.