25 декабря 2019, 17:30
Ракеты-носители «Союз» привезли на космодром Восточный
На космодром Восточный доставили три ракеты-носителя «Союз-2.1б». Как сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на Роскосмос, сейчас на космодроме ожидают старта пять ракет.
25 декабря «на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей „Союз-2.1б“», сообщили на сайте госкорпорации.
«Он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса», – уточняется в сообщении.
В августе на космодром уже были доставлены ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». 11 декабря «Союз-2.1б» вывел спутник «Глонасс-М» на орбиту.