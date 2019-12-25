Ракеты-носители «Союз» привезли на космодром Восточный

25 декабря «на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей „Союз-2.1б“», сообщили на сайте госкорпорации.

«Он был транспортирован на склад блоков унифицированного технического комплекса», – уточняется в сообщении.

В августе на космодром уже были доставлены ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». 11 декабря «Союз-2.1б» вывел спутник «Глонасс-М» на орбиту.