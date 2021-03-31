Пиратского контента в Сети стало на 20% больше

В России активизировались интернет--пираты. За 2020 год в стране на 20% вырос объем нелегального контента. Всеми виной — закрытие кинотеатров из-за пандемии и возросший интерес к онлайн-сервисам.

За пиратами, рассказали газете «Известия» специалисты, в стране «пошли» по нескольким причинам. Одна из них — временно прекратившие работу кинотеатры. Аудитории стали более интересны интернет-платформы.

Проблем с ростом нелицензированного контента добавило и снижение доходов. Люди почувствовали неуверенность в завтрашнем дне и решили экономить.

По данным Роскомнадзора, в 2020 году надзорный орган заблокировал в четыре раза пиратских ресурсов больше, чем годом ранее. Главными нарушителями ведомство назвало нелегальные онлайн-кинотеатры, торренты и форуме, где есть доступ к таким продуктам.

Реестр ссылок на страницы с предположительно пиратским контентом сейчас включает свыше 16 миллионов адресов. С начала года количество ссылок выросло на пять миллионов.

Не исключено, что пиратство и впредь покажет рост. При растущей безработице пользователям будет нечем платить за контент.