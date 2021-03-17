Кремль объяснил действия РКН против Twitter

Роскомнадзор не ведет никакой кампании против Twitter. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что структура лишь принуждает выполнять требования российского законодательства.

«Это надзорное ведомство. Надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами РФ, и это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел «Интерфакс».

Он также добавил, что Роскомнадзор ведет политику, направленную на соблюдение российского закона и на принуждение компаний к выполнению таких законов, если они от этого отказываются.

Официальный представитель Кремля заявил, что администрация президента информируется о подобных действиях, но в данном случает Роскомнадзор выполнял свои прямые обязанности. Он добавил, что невозможно представить себе ситуацию, чтобы какая-либо компания могла продолжать нарушать законы РФ. Песков подчеркнул, что нет никакой разницы, большая это или малая корпорация, поскольку действия со стороны надзорных органов в случае возможных нарушений требуются одинаковые.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети удалить запрещенный контент, но ответа не было. Тогда скорость загрузки фото и видео, которые заливают на платформу, замедлили. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Twitter не выполнит требования в течение месяца, то его заблокируют.