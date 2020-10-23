Нейросети Telegram создали более 100 тысяч поддельных «голых» снимков женщин

Минимум 100 тысяч фейковых «голых» фотографий женщин создали боты в Telegram. Нейросети самостоятельно удаляли одежду со снимков.

Бот-систему обнаружили исследователи компании Sensity. Воспользоваться услугами нейросети может любой желающий. Достаточно залить в систему снимки с изображением женщины, а бот сам уберет всю одежду. Таким образом получается поддельное «голое» фото, сообщает The Verge.

Среди снимков попадаются и фотографии несовершеннолетних девушек. Более 70% пользователей чат-бота, создающего порнографические фейковые кадры, проживают в России или соседних странах.

На выходе фото получается с вотермаркой. Но и от нее можно избавиться, если оплатить тарифы бота. За 100 фейковых фотографий придется заплатить 100 рублей. Бот подготовит их в течение недели.

«Это просто развлечение без какого-либо насилия. Этим даже нельзя никого шантажировать, так как качество оставляет желать лучшего», — заявил анонимный администратор одного из чат-ботов системы. Его слова приводит Би-би-си.

Он также добавил, что этическая подоплека его не волнует. Плюс в чат-боте работает команда, которая отсматривает фото и контролирует, чтобы не было снимков несовершеннолетних.

Об опасности технологий дипфейков заговорили еще в прошлом году. Все началось с создания поддельных порнороликов с участием якобы знаменитостей. Как раз эту технологию используют в подобных чат-ботах.