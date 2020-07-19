Британия нашла альтернативу Huawei для работы над сетями 5G

По данным издания, представители властей Великобритании провели закрытые переговоры с японскими коллегами еще 16 июля. Основной вопрос повестки — развертывание сетей 5G без участия китайской корпорации.

Накануне британский министр цифровых технологий Оливер Дауден заявил, что страна откажется от оборудования компании Huawei для сетей 5G, так как опасается, что власти Китая используют его для шпионажа.

По его словам, окончательно все оборудование китайской корпорации заменят до конца года.

В начале года власти Великобритании заявили, что ограничено допустят Huawei к работе над сетями 5G. В частности, говорилось о том, что общая доля оборудования китайской корпорации не должна превышать 35%. Такое решение они приняли после давления США, которые ранее внесли Huawei в свой черный список.

В мае прошлого года Министерство торговли США окончательно запретило американским компаниям проводить любые деловые сделки с китайской корпорацией без разрешения властей. Вашингтон обвинил китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Первоначально ограничения должны были вступить в силу еще в январе, но власти США несколько раз продлевали лицензию на работу с китайской корпорацией.