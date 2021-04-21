МТС дала сбой по всей России

В работе МТС произошел сбой. На нестабильность пожаловались пользователи со всей России. Наиболее массовые проблемы зафиксированы в Санкт-Петербурге и Москве, сообщил Downdetector.

Мобильный интернет плохо работает у 44% пользователей, мобильная связь — у 29%. Еще 25% указали на проблемы с широкополосным интернетом.

Чаще других городов о сбоях заявляли в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Йошкар-Ола, Краснодар и Самара тоже столкнулись с нестабильной работой оператора. Аналогичная ситуация сложилась в Казани, Перми и Уфе.

Несколькими днями ранее произошел сбой в работе сервиса микроблогов Twitter. Проблемы возникли с сайтом и приложением. У многих пользователей не загружались твиты.