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    17 апреля 2021, 12:47

    Сбой случился в работе Twitter

    Анатолий Минкин

    Сервис микроблогов Twitter сообщил пользователям о сбое в работе сайта и приложения. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

    «У некоторых пользователей могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением этой проблемы», — говорится в сообщении.

    К комментарии к записи пользователи сообщили, что перестали работать ретвиты и цитирование сообщений.

    По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работах популярных сайтах, с проблемами в работе Twitter столкнулись жители Европы.

    Сбой случился в работе Twitter | Изображение 1Источник фото: Downdetectоr

    Большая часть пользователей пожаловались на работу сайта. 9% сообщили, что не могут войти в свою учетную запись.