Сбой случился в работе Twitter

Сервис микроблогов Twitter сообщил пользователям о сбое в работе сайта и приложения. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«У некоторых пользователей могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением этой проблемы», — говорится в сообщении.

К комментарии к записи пользователи сообщили, что перестали работать ретвиты и цитирование сообщений.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работах популярных сайтах, с проблемами в работе Twitter столкнулись жители Европы.

Источник фото: Downdetectоr

Большая часть пользователей пожаловались на работу сайта. 9% сообщили, что не могут войти в свою учетную запись.