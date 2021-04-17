17 апреля 2021, 12:47
Сбой случился в работе Twitter
Сервис микроблогов Twitter сообщил пользователям о сбое в работе сайта и приложения. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«У некоторых пользователей могут не загружаться твиты. Мы работаем над решением этой проблемы», — говорится в сообщении.
К комментарии к записи пользователи сообщили, что перестали работать ретвиты и цитирование сообщений.
По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работах популярных сайтах, с проблемами в работе Twitter столкнулись жители Европы.
Источник фото: Downdetectоr
Большая часть пользователей пожаловались на работу сайта. 9% сообщили, что не могут войти в свою учетную запись.