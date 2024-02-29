Технологии 29 февраля 2024, 18:03 Мощность суперкомпьютеров в России должны нарастить к 2030 году в 10 раз Путин поставил задачу нарастить в 10 раз мощность суперкомпьютеров к 2030 году РИА «Новости»

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Совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 году должна вырасти как минимум в 10 раз. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«Это абсолютно реалистичная задача», — выразил уверенность глава государства.

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Также Путин указал на необходимость развивать всю инфраструктуру экономики данных и в связи с этим попросил кабмин предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных и занимаются разработкой программного обеспечения.

Президент также поставил задачу обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории страны. Для решения этого вопроса планируется вложить более 116 миллиардов рублей в развитие отечественной группировки спутников.