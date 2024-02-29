29 февраля 2024, 15:15
На развитие спутниковой группировки в России выделят 116 млрд рублей
Путин: 116 млрд рублей пустят на развитие спутниковой группировки в России
Для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах России необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.
«Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог», — указал глава государства.
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Для этого, по словам Путина, в горизонте ближайших десяти лет нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России.
Решить эту задачу будет возможно, в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки, отметил президент.
«Направим на ее развитие 116 миллиардов рублей», — сказал он.
Послание Федеральному собранию, уже 19-е по счету, Путин огласил в Гостином Дворе в Москве. «360» вел текстовую трансляцию мероприятия.
Интернет
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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