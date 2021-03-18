СМИ: Apple представит новые модели iPad в апреле

Американская компания Apple планирует в апреле презентовать обновленную линейку iPad. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации агентства, компания представит обновленные модели iPad Pro. Гаджеты оснастили улучшенными камерами и процессором. При этом размеры экрана устройств в 11 и 12,9 дюймов останутся прежними. Внешне новые модели будут походить на нынешние iPad Pro.

Изначально инсайдеры сообщали, что компания проведет свою весеннюю презентацию 23 марта. На мероприятии ждали показа не только обновленной линейки iPad, но также новые модели AirPods, iMac и Apple TV. Сама компания пока официально не подтвердила дату проведения презентации.

Ранее пользователи iPhone пожаловались, что цветная краска стала облазить с корпусов смартфонов. С такой проблемой столкнулись владельцы последней, 12-й модели, а также гаджетов 11-й серии и SE 2. Несмотря на высокую стоимость устройств, Apple отказалась рассматривать жалоб на внешний вид поврежденных аппаратов.