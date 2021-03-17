iPhone 12 стали линять. Дорогой смартфон мог не справиться с условиями пандемии

Пользователи iPhone с цветными корпусами пожаловались на облезающую краску. С такими проблемами столкнулись владельцы последней, 12-й модели, а также гаджетов 11-й серии и SE 2. Претензий от владельцев iPhone, потерявших товарный вид компания Apple не принимает, так как считает косметический дефект не влияет на работу самого гаджета.

Облезающий «красный»

Внимание на облезающую c корпуса iPhone 12 краску обратил внимание автор сайта Svetapple. Он рассказал, что купил гаджет с красным корпусом в ноябре 2020 года. С первого дня он надел на аппарат прозрачный футляр и больше не доставал. Спустя несколько месяцев один из углов iPhone потерял свой красный цвет и начал тускнеть, а потому и вовсе облезать.

Источник фото: svetapple.sk

На форумах, где обсуждается продукция Apple, есть целые беседы, где владельцы более старых моделей iPhone рассказали, что тоже столкнулись с такой проблемой. Речь идет не только об аппаратах красного цвета, но также в зеленой и черной расцветке.

Один из авторов предположил, что цветной алюминий начал выцветать из-за воздействия солнечных лучей, как это часто бывает с автомобилям.

Источник фото: svetapple.sk

Не беспокоиться о цвете могут только владельцы iPhone Pro Max в золотом и серебристом корпусе. В отличие от других гаджетов, они прошли процедуру анодирования. Это создание оксидной пленки на поверхности металла. Все остальные гаджеты цветными корпусами этому технологическому процессу не подвергались.

Несмотря на высокую стоимость iPhone компания Apple отказалась рассматривать жалобы клиентов на внешний вид поврежденных аппаратов.

Ошибки и экономия

Компания Apple для создания цветных корпусов для iPhone использует обычный способ покраски по металлу. Но технология зависит от модели. На гаджетах iPhone 12 используется алюминий, а на 12 Pro — хирургическая сталь. Об этом «360» рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что основная задача, состоит в том, чтобы добиться сцепления краски с поверхностью, чтобы потом не было сколов. Для окрашивания хирургической стали необходимо правильно выдержать температурный режим.

«Для этого используется специальная печь, где заготовка должна находиться 15 минут. Но для сокращения и удешевления процесса время часто сокращают. У меня есть iPhone 12 Pro, у него сколы появились в первую неделю его использования. Это как раз говорит о том, что технологию не соблюли ради удешевления», — рассказал он.

C младшими iPhone с алюминиевым покрытием происходит тот же самый процесс, но с небольшим исключением. Сверху краски наносится слой прозрачного закрепляющего лака. Если были нарушения, то покрытие начнет облезать вместе с краской.

«Возможно Apple этого даже и не знает, что сделал партнер ради экономии. Но факт заключается в том, что ответственность падает все равно на Apple и на ее контроль качества», — отметил эксперт.

Эльдар Муртазин отметил, что новая, 12-я линейка Apple сильно отличается от того, что компания выпускала ранее. Дело в том, что инженеры компании в этот раз на производстве Foxconn не присутствовали из-за пандемии. За всеми процессами они наблюдали только через камеры.

«Поэтому не имея возможности потрогать руками здесь и сейчас, прогнать через тесты, все получили вот такой брак. Но в конечном итоге за все это отвечает Apple, даже при условии, если подрядчик несколько слукавил в процессе работы», — высказал свою версию эксперт.

Он особо подчеркнул, что чехол, который можно надеть на аппарат, не спасет от сколов или облезания краски. По его словам, футляр точно также микродвижениями может воздействовать на корпус гаджета.

«Кроме того, он не стерильный. Внутрь все равно попадает какая-то пыль, которая выступает в качестве абразива», — предупредил эксперт.

Он дал совет: раз в неделю нужно доставать гаджет из чехла и просто протирать его обычным сухим полотенцем, а потом также изнутри обработать и сам футляр.

Извинений можно не ждать

Краска с iPhone может облезать от постоянной обработки антисептиками, которые в последнее время стали использоваться все чаще. Краска на металле не любит агрессивную среду, поэтому может начать растворяться. Таким мнением с «360» поделился главный редактор сайта о мобильных устройствах и смартфонах Mobile I.M.H.O. Андрей Соловьев.

При этом он отметил, что все же большая часть пользователей предпочитает носить свои гаджеты в чехлах, а там контакта с антисептиком быть не должно.

«Я знаю малое количество людей, которые покупая iPhone носят его в том виде, в котором его достали из коробки. Поэтому, мне кажется, что по большей части эта история надуманная. Но если окажется так, что Apple ошиблась с технологией то исправлять они это не будут точно», — заявил эксперт.

Он напомнил историю, которая произошла с четвертой моделью iPhone. Тогда Apple поменяла внешний вид гаджета и у него появилась металлическая рамка вокруг экрана, под которой находилась антенна. Из-за соприкосновения с рукой сигнал экранировал и гаджет выпадал из сети. Apple игнорировала жалобы несколько месяцев, а потом выпустила в продажу бамперы: пластиковые окантовки, которые исключали прямой контакт.

«Вот так они выкрутились, но так ни перед кем и не извинились. Даже выпустили пресс-релиз, как правильно держать iPhone в руках. Это то, на что они были готовы. В данном случае, я подозреваю, скажут: „Ребят, вы просто не так держали и не так делали. Возьмите другой чехол и успокойтесь“», — не исключил Андрей Соловьев.

Он подчеркнул, что в отличие от Apple остальные производители смартфонов сейчас не используют для своих аппаратов алюминий и стекло. Пользователи жаловались на хрупкость и появляющиеся царапины. Но по какой-то причине Apple перешла именно на металл, с которого начала слезать краска.

«Я помню, что Apple гордились тем, что у них там супер напыление, и как все офигенно будет выглядеть. Видимо, все не так хорошо оказалось в реальности», — подытожил Андрей Соловьев.