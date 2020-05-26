Мобильные приложения с пиратским контентом могут начать блокировать в России

Согласно новым поправкам, Роскомнадзор в течение одного дня после заявления правообладателя и по решению суда сможет блокировать незаконный медиаконтент не только на сайтах, но и в мобильных приложениях. При этом, в первоначальной редакции проекта закона ответственность по блокировке лежала на авторах приложений и на операторах связи, уточнила газета «Известия».

Доработанный ко второму чтению законопроект также обяжет агрегаторы приложений App Store, Google Play и Huawei AppGallery выполнять соответствующее требование Роскомнадзора. Федеральный закон, как предполагается, вступит в силу с 1 октября 2020 года. Рассмотрение «антипиратского» закона Госдумой во втором чтении запланировано на 27 мая.

Киноманы могут пострадать из-за своей страсти к фильмам. Зачастую они смотрят нелегальные видео на пиратских сайтах. Это чревато неприятными последствиями — от шанса заразить компьютер вирусом до юридической ответственности.