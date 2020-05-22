Роскачество указало на скрытые угрозы пиратских ресурсов

Киноманы могут пострадать из-за своей страсти к фильмам. Зачастую они смотрят нелегальные видео на пиратских сайтах. Это чревато неприятными последствиями — от шанса заразить компьютер вирусом до юридической ответственности.

Пользователи со всего мира ежегодно посещают пиратские ресурсы свыше 300 миллиардов раз, уточнили в пресс-службе Роскачества. По этому показателю Россия входит в число лидеров.

Любовь к фильмам может привести к печальным последствиям, если человек предпочитает нелегальный контент. Во-первых, загруженные с пиратского источника данные несут риск для компьютера: он может заразиться вредоносной программой, а киберпреступники благодаря этому получат персональные данные пользователя, документы, личную переписку и другие сведения. Любой неосторожный клик по баннеру, которыми пестрят такие ресурсы, может привести к загрузке и установке вредоносного ПО.

Пользователей нелегальных сайтов могут привлечь и к юридической ответственности. Например, за раздачу фильмов и нелегальных копий ПО на торрент-трекерах, скачивание и хранение на компьютере музыки и видео.

Чтобы максимально обезопасить себя от негативных последствий, в Роскачестве советуют пользоваться сервисами легального просмотра фильмов и сериалов. На них нет назойливой рекламы, а качество изображения и звука находится на достойном уровне.