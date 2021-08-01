МКС кувыркнулась во время сбоя в модуле «Наука»

Несанкционированное включение двигателей модуля «Наука» повернуло МКС. В результате станции совершила полтора «кувырка» в одну сторону, а затем половину оборота в другую.

Об этом в своем Twitter написал руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл.

«Выполнено почти 1,5 оборота в одну сторону по тангажу и затем 0,5 оборота в обратную», — написал он.

Руководитель сделал такое заявление, общаясь с пользователем, который составил график вращения МКС во время работы двигателей «Науки», включенных для противостояния им двигателей модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

Модуль «Наука» пристыковался к МКС три дня назад. Спустя три часа на нем из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели. Это привело к развороту станции.

Ранее стало известно, что NASA рассчитывает, что с инженерной точки зрения американцы смогут поддерживать работу МКС до 2028 года или дольше. Представители добавили, что сейчас цель управления — обеспечить непрерывное присутствие на орбите. В будущем оно даст возможность перейти на иные платформы. Тем не менее США и другие международные партнеры обязались поддерживать работу МКС до 2024 года.