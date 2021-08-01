NASA назвало возможной эксплуатацию МКС как минимум до 2028 года

В NASA рассчитывают, что с инженерной точки зрения американцы смогут поддерживать работу МКС до 2028 года или даже дольше. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила представитель управления Стефани Ширхольц.

Ранее Роскосмос провел заседание президиума Научно-технического совета, на котором обсуждали эксплуатацию МКС. Было отмечено, что российский сегмент станции создает риски из-за того, что большая часть оборудования в нем уже устарела. Учитывая этот факт, было предложено начать создание нового национального пилотируемого космического комплекса. Он будет называться Российской орбитальной служебной станцией.

Представитель NASA прокомментировала итоги заседания. Она отметила: США планируют материально поддерживать работу станции как минимум до 2028 года. Пока американские специалисты продолжают анализировать возможные сроки службы станции. В NASA добавили, что сейчас цель управления — обеспечить непрерывное присутствие на орбите. Оно даст возможность в будущем перейти на другие платформы.

Ранее в NASA заявляли, что США и другие международные партнеры ранее обязались поддерживать работу Международной космической станции до 2024 года. Что касается дальнейшего срока службы МКС, то этот вопрос будут решать «заинтересованные лица». Глава управление Билл Нельсон планирует запустить новую станцию на орбиту после 2030 года.