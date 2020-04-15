    15 апреля 2020, 00:57

    Мишустин поручил разработать план вывода беспилотников на российские дороги

    Александра Каширина

    Глава правительства России Михаил Мишустин поручил до 12 мая некоторым ведомствам разработку плана по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
    Мишустин поручил разработать план вывода беспилотников на российские дороги

    «Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства», — указывается в документе.

    Мероприятия по вводу в эксплуатацию должны будут разработать Минтранс, МВД России, Минпромторг и Минэкономразвития России вместе с представителями научно-технологического сообщества.

    Ранее сообщалось, что Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) с 4 марта начал тестировать в Москве новый беспилотный автомобиль.

    В передвижении таким устройствам помогут «умные дороги», основанные на искусственном интеллекте. Об этом рассказывал вице-президент спутниковой системы навигации «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.