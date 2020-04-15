Мишустин поручил разработать план вывода беспилотников на российские дороги

«Разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства», — указывается в документе.

Мероприятия по вводу в эксплуатацию должны будут разработать Минтранс, МВД России, Минпромторг и Минэкономразвития России вместе с представителями научно-технологического сообщества.

Ранее сообщалось, что Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) с 4 марта начал тестировать в Москве новый беспилотный автомобиль.

В передвижении таким устройствам помогут «умные дороги», основанные на искусственном интеллекте. Об этом рассказывал вице-президент спутниковой системы навигации «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.