«Мирное время не наступило». Использование иностранных спутников оказалось опасно для России

Продолжение использования иностранных спутников может быть опасным для России, потому что через них можно сильно влиять на связь и недоброжелатели способны нанести вред. Об этом рассказал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Обстановка в информационном поле напряженная, и ФСБ настоятельно советует: с этим делом (использованием иностранных спутников — прим. ред.) пока кончать. Потому что мирное время пока не наступило, а спутники — это такая вещь, через них можно со связью той страны, которой хотят навредить, хорошо поработать. Мы это уже проходили и проходим», — объяснил эксперт.

Букштейн подчеркнул, что в первую очередь нужно избавиться от технологической зависимости. Он также отметил, что вслед за этим может последовать возникновение проблем у пары операторов, которые работают в отдаленных районах страны, где нет доступа к связи через вышки или соты и строить их там никто не будет. Стоимость связи при переходе на новые отечественные спутники будет выше.

Специалист подчеркнул, что если переход на российские спутники так и не осуществить, то может возникнуть угроза полного отключения дальних районов от интернета теми странами, которым они принадлежат.

О том, что Россия рассмотрит возможность отказа от зарубежной спутниковой связи, стало известно из СМИ 13 января. С инициативой такого отказа выступило ФСБ.