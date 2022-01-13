Россия рассмотрит возможность отказа от зарубежной космической связи. Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития обсудят вопрос потребности в ней к 1 марта, написала газета «Известия».

Перестать использовать могут группы спутников, с помощью которых пользователи Сети в России подключаются к интернету по технологии VSAT. ФСБ выступила за прекращение использования частот, необходимых именно для такого способа связи.

Федеральный чиновник заявил изданию, что вопрос необходимости работы иностранных спутников в России сейчас прорабатывается. Некоторые компании пользуются технологиями VSAT, для этого связь осуществляется по американским, французским, японским и другим спутникам. Для этого РФ выдали этим компаниями специальные частоты сроком на пять лет, который подходит к концу в этом году, но ФСБ выступила против его продления.

«Не секрет, что российские силовики неоднозначно относятся к зарубежной спутниковой связи. Например, когда в 2018 году в России пытался легализоваться и получить частоты OneWeb, ФСБ сочла это нецелесообразным», — сказал эксперт.

Эксперты по телекоммуникациям объяснили, что неиспользование иностранных спутников вряд ли скажется на российских пользователях интернетом, сейчас зависимость от них становится все меньше.