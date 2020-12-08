Минцифры составило список приложений для предустановки на смартфоны

Среди браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов лидируют приложения «Яндекса». Продукты Mail.Ru Group представлены в категориях «Новостной агрегатор» и «Электронная почта». Из всех антивирусов предпочтение отдали «Касперскому». В список попали «Мой офис», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — пояснили в Минцифры.

Этот список составили на основе рейтинга популярности, который подтвердили независимые аудиторы. Теперь этот перечень из трех десятков пунктов должно утвердить правительство.

С нового года в РФ будет запрещено продавать гаджеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры без предустановленного российского софта. Продавцы и разработчики обеспокоились, что не успеют наладить взаимодействие к 1 января 2021 года, поэтому депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля.